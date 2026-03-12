  • četvrtak, 12. mart 2026.
Za dva meseca novih stotinu parking mesta
Društvo | Hronika | Inđija | Vesti
0 Komentara

Javno preduzeće „Inđija put“ nastavlja sa intenzivnim radovima na izgradnji novih parking mesta na više lokacija u gradu, sa ciljem da se rastereti saobraćaj i olakša svakodnevni život građana.

Direktor preduzeća, Uroš Trifunović, ističe da je u prethodna dva meseca urađen značajan posao, posebno van zone naplate parkinga.

-Iako u zoni naplate trenutno ima 482 parking mesta, van te zone smo u protekla dva meseca izgradili čak stotinu novih mesta na kojima se parking ne naplaćuje. Radovi su izvedeni u prostoru kod parka Vašarište, u Ulici kralja Dragutina, kao i u Cerskoj ulici – naveo je Trifunović.

On je dodao da će u narednom periodu biti mapirane i nove lokacije gde postoji potreba za proširenjem parking kapaciteta.

-Život se ne odvija samo u centru Inđije, a broj automobila je iz godine u godinu sve veći. Zato nam je važno da obezbedimo dovoljno parking mesta i u drugim delovima grada, kako bismo rasteretili centralnu zonu i omogućili građanima lakše funkcionisanje – poručio je direktor JP “Inđija put”.

Iz ovog preduzeća najavljuju da će se radovi nastaviti u skladu sa potrebama na terenu i dinamikom planiranih investicija.

M.S.

