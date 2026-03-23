Uhapšen V. P. (42) zbog sumnje na trgovinu drogom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. P. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom kontrole automobila marke „škoda“ kojim je upravljao osumnjičeni, na području Inđije, policija je pronašla i zaplenila 152 grama materije za koju se sumnja da je kokain.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.
Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, V. P. je određen pritvor do 30 dana.