Uhapšen V. P. (42) zbog sumnje na trgovinu drogom
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. P. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „škoda“ kojim je upravljao osumnjičeni, na području Inđije, policija je pronašla i zaplenila 152 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, V. P. je određen pritvor do 30 dana.

U pretresu kuće pronađeni kilogrami narkotika, osumnjičeni iza rešetaka
Policija zaustavila “audi”, pronađen kokain – dvojica mladića uhapšena
Dve krađe u istoj prodavnici: Mladić uhapšen u Rumi
Među najuspešnijim mladim planinarima Vojvodine
KREACIJE SNEŽANE KOVAČEVIĆ OBIŠLE CEO SVET: Šešir kao magija i malo umetničko delo
Nastavak radova na “Kraku 8“
Povezane Vesti
Crna hronika

Zaplenjen amfetamin i medikament...

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Prva rata poreza na imovinu do 1...

Društvo | Hronika | Ruma | Sremska Mitrovica | Vesti

U dve akcije policije zaplenjeni...

Sport | Sremska Mitrovica

Marija Vučenović putnik za Tokio

