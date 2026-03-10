U pet mesnih zajednica organizovani preventivni pregledi za Mitrovčane

Karcinom predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih izazova, sa rastućim opterećenjem i izraženim regionalnim nejednakostima u obolevanju i umiranju. Mart mesec je posvećen borbi protiv raka, kada se javnost dodatno informiše o rasprostranjenosti malignih bolesti, važnosti prevencije i ulozi organizovanog skrininga u ranom otkrivanju bolesti.

Tim povodom, prethodnih dana, Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Sremska Mitrovica sprovodili su preventivne preglede u pet mesnih zajednica na teritoriji grada, gde su sugrađani imali priliku da provere visinu arterijskog pritiska, nivo šećera u krvi, antropometrijska merenja, a podeljen je i štampani zdravstveno vaspitni materijal na temu značaja preventivnih pregleda.

Kada se otkrije na vreme, rak je izlečiv u preko 90 odsto slučajeva, lečenje je kraće i efikasnije, a kvalitet života obolelih i lečenih osoba znatno bolji. Svesnost o važnosti redovnih pregleda i pravovremene dijagnoze može spasiti mnoge živote, a zajedničkim naporima društva i zdravstvenih institucija može se značajno smanjiti broj obolelih i preminulih osoba od raka u Srbiji.

U Srbiji je tokom 2024. godine od svih malignih tumora obolelo preko 41.000 osoba (21.793 muškarca i 19.679 žena). Iste godine od raka je umrlo 20.314 osoba oba pola, 10.967 muškaraca i 9.347 žena. Muškarci u našoj sredini najviše su obolevali od raka pluća, kolona i rektuma i prostate. Kod žena maligni proces je najčešće bio lokalizovan na dojci, plućima, kolonu i rektumu i grliću materice.

