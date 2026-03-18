U akciji pojačane kontrole saobraćaja otkriveno 32.775 prekršaja
U akciji pojačane kontrole saobraćaja otkriveno 32.775 prekršaja

18. mart 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kontrolisali više od 64.000 vozila i tom prilikom otkrili 32.775 prekršaja.

U akciji koja je, od 9. do 15. marta, sprovedena u 34 države članice organizacije ROADPOL otkriveno je 7.497 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa učinjenih od strane vozača i 785 od strane suvozača.

Takođe, registrovano je 1.090 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa od strane putnika na zadnjem sedištu, kao i 237 prekršaja nepropisnog prevoza dece na prednjem sedištu i 460 prekršaja zbog nepropisnog prevoza dece na zadnjem sedištu.

Sigurnosni pojas predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode, a nekorišćenje pojasa i dalje odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji.

MUP ukazuje na to da prevoz dece u vozilima mora da bude u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovarajućih dečjih auto-sedišta.

I u narednom periodu biće nastavljeno sprovođenje pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

