  • utorak, 10. mart 2026.
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
Tri saobraćajne nezgode u Sremu

10. mart 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Inđije i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Jedna osoba je povređena.

