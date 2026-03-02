  • ponedeljak, 2. mart 2026.
Putevi Srbije: Ne otvarajte sms poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine
Društvo | Vesti
Putevi Srbije: Ne otvarajte sms poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

2. mart 2026. godine

„Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba.

