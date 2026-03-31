Počela prijava za besplatne udžbenike u osnovnim školama

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u svim osnovnim školama počela prijava za besplatne udžbenike, koje obezbeđuje Ministarstvo za određene kategorije učenika.
Pravo na besplatne udžbenike imaju sledeće kategorije učenika:
-učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
-učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3;
-učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);
-učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole.
Ako sva ili više dece pohađaju javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/ deca koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu u pisanom obliku obaveštava školu;
-učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat;
-učenici koji boluju od retke bolesti;
-učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć;
-učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.
Škole preko odeljenjskih starešina i učitelja, putem uspostavljenih kanala komunikacije, blagovremeno obaveštavaju roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o proceduri, neophodnoj dokumentaciji i rokovima i prijava se obavlja u školi.
Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika.
Udžbenici koji su besplatni:
-U prvom ciklusu (1–4. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete – matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;
-U drugom ciklusu (5–8. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete – matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.
Škole su u obavezi da podatke dostave Ministarstvu prosvete najkasnije do 8. aprila.
Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine, u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.
Izvor: www.srbija.gov.rs