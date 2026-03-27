Nova investicija JP „Srem-gas“: Izgradnja gasne mreže u Krivaji

Zbog povećanog interesovanja meštana naselja Krivaja za priključenje na gasnu mrežu, JP „Srem-gas“ iz Sremske Mitrovice započelo je novu investiciju koja podrazumeva izgradnju produžetaka distributivne gasne mreže. Reč je o projektu u mačvanskom delu distributivnog područja koje pokriva Preduzeće, a radovi će se izvode u tri ulice, Živomira Obradovića, Branka Gerlića i Josipa Gasa.

Ovim proširenjem biće omogućeno priključenje većeg broja domaćinstava na gasnu infrastrukturu, što predstavlja značajan korak ka unapređenju kvaliteta života u ovom naselju.

Ukupna vrednost investicije procenjena je na oko 2,5 miliona dinara, a realizacijom projekta dodatno će se unaprediti energetska efikasnost i dostupnost ovog energenta za lokalno stanovništvo.

Iz JP „Srem-gas“ poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima u razvoj gasne mreže, u skladu sa potrebama građana i planovima daljeg širenja distributivnog sistema.

