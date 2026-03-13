  • petak, 13. mart 2026.
Mostić preko Kudoša biće završen krajem aprila
Vesti | Ruma
0 Komentara

Mostić preko Kudoša biće završen krajem aprila

13. mart 2026. godine

Ruma-Završetak radova na mostiću preko kanala Kudoš u Rumi očekuje se u drugoj polovini aprila ove godine, rekao je predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, koji je obišao radove. Mostića preko Kudoškog potoka na izlazu iz Rume u pravcu Sremske Mitrovice je zaseban projekat u odnosu na izgradnju bulevara i u potpunosti se finansira iz opštinskog budžeta. Mostić je dug 9 metara i širok oko 21 metar, sa četiri kolovozne trake, biciklističkim i pešačkim stazama. Kako je Ljubišić naglasio da radovi traju dugo jer je u pitanju zahtevan projekat, koji će nakon završetka poboljšati saobraćajnu prohodnost i biti bezbedan.

