Maja Gojković o proširenju kapaciteta Banje Termal u Vrdniku

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković obišla je juče Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju „Termal“ u Banji Vrdnik, gde je održala radni sastanak sa rukovodstvom te ustanove i predsednikom Opštine Irig Tihomirom Stojakovićem.

Direktor Specijalne bolnice Dragan Kosovac upoznao je predsednicu Gojković sa radom ustanove, kapacitetima i planovima za dalji razvoj, kao i sa značajem koji ta bolnica ima za lečenje i rehabilitaciju pacijenata iz cele zemlje.

Predsednica je istakla da je Banja Vrdnik jedna od najposećenijih banja u zemlji, sa oko 90 odsto popunjenosti kapaciteta tokom godine, što ukazuje na potrebu za daljim ulaganjima i proširenjem smeštaja.

„Banja Vrdnik je biser banjskog i zdravstvenog turizma i ima veliki potencijal da, uz dodatna ulaganja, postane prepoznatljiv centar ne samo za rehabilitaciju već i za sportsku medicinu. To bi doprinelo da po tome budemo prepoznatljivi u čitavom regionu i šire“, izjavila je Gojkovićeva.

Kako je dodala, u prethodnom periodu izdvojeno je 12 miliona dinara za nabavku nove opreme, uključujući devet bolničkih kreveta i dve biserne kade.

„Ovde dolaze ljudi ne samo na medicinsku rehabilitaciju posle operacija ili povreda, već sve više i kao turisti, što pokazuje da Banja Vrdnik ima značajan potencijal i u zdravstvenom i u turističkom smislu“, rekla je predsednica Gojković i naglasila da je kvalitet medicinskih usluga i posvećenost zdravstvenih radnika jedan od najvećih kvaliteta ove ustanove, što, kako je istakla, potvrđuju i sami pacijenti.

Ona je navela da je Pokrajinska vlada spremna da nastavi sa ulaganjima u razvoj Banje, uključujući i izgradnju dodatnih kapaciteta, kako bi se odgovorilo na rastuću potražnju pacijenata i turista, te da će se o tome razgovarati i sa Vladom Srbije.

„Zdravstveni turizam je jedan od izuzetno važnih segmenata turizma u svetu. Ovde imamo pravi biser koji treba da modernizujemo i dodatno razvijamo“, poručila je predsednica Pokrajinske vlade.

Govoreći o razvoju opštine Irig, predsednica Gojković je podsetila na to da se u tom području realizuju brojni projekti, među kojima je i izgradnja tunela kroz Frušku goru, čije se otvaranje očekuje do kraja godine.

Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“ Dragan Kosovac istakao je da su u prethodnom periodu realizovana značajna ulaganja u obnovu kapaciteta ustanove, navodeći da je renovirano 90 od ukupno 105 soba, da je u potpunosti obnovljena kongresna sala posle više od 25 godina, kao i otvoreni i zatvoreni bazeni sa termalnom vodom, koji predstavljaju jedan od glavnih brendova Banje Vrdnik.

Radnoj poseti prisustvovao je i pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Milan Popov.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.