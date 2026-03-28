Magnetna rezonanca stiže u Sremsku Mitrovicu

Građani Srema uskoro će dobiti značajno unapređenje zdravstvene zaštite – najsavremenija magnetna rezonanca biće u funkciji do kraja 2026. godine.

Kako je potvrđeno, Opšta bolnica Sremska Mitrovica dobila je više od 200 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za nabavku ovog važnog medicinskog uređaja. Planirano je da 11 medicinskih radnika bude obučeno i spremno za rad na novoj opremi – ovo je potvrdio gradonačelnik Branislav Nedimović koji je zajedno sa direktorom Opšte bolnice Vojislavom Mirnićem uložio veliki trud kako bi ovaj projekat bio realizovan.

Ovaj korak predstavlja veliko unapređenje zdravstvenih usluga za ceo region, jer će pacijentima biti omogućena brža i preciznija dijagnostika, bez potrebe za odlaskom u druge gradove.

Uz ove važne vesti, stigla je i još jedna potvrda – Vojislav Mirnić biće postavljen za direktora novog Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, čije se formiranje očekuje već naredne nedelje.

Ovo je značajan iskorak za zdravstveni sistem grada i još jedan pokazatelj da se ulaganja u zdravstvo nastavljaju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.