Donacija kompanije Health care – Ruma
30. mart 2026. godine

Dugogodišnji partneri i donatori Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, kompanija Health care Europe sa sedištem u Rumi, dopremila je danas vredne poklone za potrebe bolničkih službi i odeljenja.

Reč je o blizu 90 dušeka i jastuka iz proizvodnog programa ove kineske kompanijekojaveć dugi niz godina uspešno posluje u našoj zemlji.

– Health care je još jednom pokazao spremnost da pomogne i zahvalan sam predstavnicima kompanije koji izlaze u susret kad god je pomoć neophodna. Udubnost za hospitalizovane pacijente je jedan od primarnih zadataka , a s obzirom da je posteljni fond potrošan i potrebna je redovna nabavka, ovakav vid pomoći uvek je dobrodošao- ovim rečima je v.d.direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić zahvalio predstavnicima Health care-a, ističući neprestani visok stepen društvene odgovornosti ove kompanije i veruje u dalju uspešnu saradnju na zadovoljstvo, pre svih, korisnika zdravstvene zaštite.

Novi dušeci i jastuci biće raspoređeni najvećim delom u odeljenja za Interne grane medicine, ali i drugima po stepenu neophodnosti.

Demanti neistina o navodnim minama na Fruškoj gori – Slede tužbe zbog štete po ugled i turizam
Uspeh šidskih majstora na Samoborskoj salamijadi
Koncert Izvođačkog sastava „Branko Radičević“ u Kulturnom centru Ruma
Od prvog aprila novi javni prevoz u Inđiji
Pećinci dobijaju jednu od najmodernijih škola u opštini
Protekle nedelje rođeno 18 beba u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
Hronika | Kultura | Vesti

Izložba „Salona 30 X 30...

Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Popust za obveznike koji namire ...

Društvo | Vesti | Beočin

Sedam miliona dinara za energets...

Društvo | Sremska Mitrovica

Nastavak gasifikacije Male Slavo...

