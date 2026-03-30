Donacija kompanije Health care – Ruma

Dugogodišnji partneri i donatori Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, kompanija Health care Europe sa sedištem u Rumi, dopremila je danas vredne poklone za potrebe bolničkih službi i odeljenja.

Reč je o blizu 90 dušeka i jastuka iz proizvodnog programa ove kineske kompanijekojaveć dugi niz godina uspešno posluje u našoj zemlji.

– Health care je još jednom pokazao spremnost da pomogne i zahvalan sam predstavnicima kompanije koji izlaze u susret kad god je pomoć neophodna. Udubnost za hospitalizovane pacijente je jedan od primarnih zadataka , a s obzirom da je posteljni fond potrošan i potrebna je redovna nabavka, ovakav vid pomoći uvek je dobrodošao- ovim rečima je v.d.direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić zahvalio predstavnicima Health care-a, ističući neprestani visok stepen društvene odgovornosti ove kompanije i veruje u dalju uspešnu saradnju na zadovoljstvo, pre svih, korisnika zdravstvene zaštite.

Novi dušeci i jastuci biće raspoređeni najvećim delom u odeljenja za Interne grane medicine, ali i drugima po stepenu neophodnosti.

