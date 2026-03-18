Ciklus norveškog filma prvi put pred publikom u Sremskoj Mitrovici
18. mart 2026. godine

Sremska Mitrovica biće domaćin ciklusa savremenog norveškog filma, koji se po prvi put organizuje u ovom gradu, uz podršku Norveškog filmskog instituta i Ambasade Kraljevine Norveške.

U okviru programa, publika će imati priliku da tokom pet uzastopnih nedelja pogleda odabrane filmske naslove iz norveške kinematografije. Projekcije će se održavati svake srede u terminu od 19 časova, u prostoru Sirmijumarta, na adresi Stari šor 92.

Ciklus otvara film „Uhvati mamu“, koji će biti prikazan 18. marta, dok su u narednim terminima na programu: „Šta će ljudi reći“ (25. mart), „Vodič“ (1. april), „Pazi, lomljivo“ (8. april) i „Optimisti“ (15. april).

Svi filmovi biće prikazani sa srpskim titlovima, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

