  • sreda, 11. februar 2026.
Uhapšen osumnjičeni: Maskiran upao u poštu i pretio radniku
Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti
0 Komentara

Uhapšen osumnjičeni: Maskiran upao u poštu i pretio radniku

11. februar 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su rasvetlili razbojništvo izvršeno trećeg februara nad radnikom pošte u Novim Banovcima i uhapsili A. T. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, on je maskiran ušao u poštu i uz pretnje, od zaposlenog protivpravno uzeo veću sumu novca.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
3D štampači za osnovne škole
categories_image
Izložba u “Ilijanumu”
categories_image
Dodeljena priznanja na Sremskoj kobasicijadi u Šidu
categories_image
Nastavlja se uređenje inđijskog parka „Vašarište“
categories_image
Inđijski „Ingrin“ stvara uslove za razvoj Regionalnog centra za upravljanje otpadom
categories_image
Ministarka Sara Pavkov obišla ekološke projekte u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Bezbednost dece u saobraćaju

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Humanitarni koncert mladih umetnika

categories_image

Vesti

Izložba u rumskom muzeju

categories_image

Društvo | Reportaža | Sremska Mitrovica

Od Laćarka, preko Londona, do Ve...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt