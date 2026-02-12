Sekretarka Ćirić Bošković položila venac na grob kralja Milana Obrenovića u manastiru Krušedol

Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković položila je juče venac na grob kralja Milana Obrenovića u manastiru Krušedol, čemu je prethodio molitveni pomen povodom 125. godišnjice od njegove smrti, koji je služio Njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije.

Kralj Milan bio je knez Srbije (1868–1882) i prvi novovekovni kralj Srbije (1882–1889), a proglašenje Srbije za kraljevinu 1882. godine imalo je veliki istorijski značaj.

Državna ceremonija, u organizaciji Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, održava se svake godine na dan smrti kralja Milana Obrenovića.

Na jučerašnjoj ceremoniji prisutnima se obratila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, a pored pokrajinske sekretarke Ćirić Bošković vence su položili i članovi delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, načelnik Sremskog upravnog okruga Perica Gaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, predsednik opštine Irig Tihomir Stojaković i predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić.

