Rezidba voća i vinograda počela na vreme

Rezidba voća u fruškogorskim vinogradima i voćnjacima je počela, posebno kod onih poljoprivrednika koji imaju velike površine pod zasadima voćarskih kultura. Rezidba može da počne i krajem jeseni kada se završi jesenja vegetacija i jesenji tretman bakrom, a kraj januara i februar su idealni meseci. Suštinski važno je samo da vreme dozvoli pristup vinogradu i voćnjaku, rekao je Fedor Pušić, član Kabineta predsednika Opštine Irig zadužen za poljoprivredu.

-Veći su već krenuli u ovaj posao kako bi postigli da orežu voće i vinograde na vreme. Proizvođači sa manjim površinama mogu još neko vreme da budu opušteni i tradicionalno rezidbu rade oko Svetog Trifuna, čak i do marta sve dok ne počne vegetacija. Neki poljoprivredni stručnjaci preporučuju i kasniju rezidbu početkom vegetacije kada može da se vidi koje su grane preživele zimu a koje ne, što je manje vidljivo pre vegetacije kada sve grane izgledaju isto, kaže Fedor Pušić.

Pušić napominje da je ova zima idealna. Snežne padavine posle nekoliko godina, ali bez ekstrema, obezbedile su dovoljno vlage za voće, lozu, ali i za sve ostale ratarske i povrtarske kulture.

S.B.

