PU „PČELICA“: Istraživanje, saradnja i aktivno učenje

U objektima Predškolske ustanove „Pčelica“ realizovane su brojne aktivnosti koje pokazuju kako se učenje od najranijeg uzrasta temelji na istraživanju, saradnji i aktivnom učešću dece.

U jaslenoj grupi Turudić–Tešić, u okviru projekta „Kad se naše ruke slože“, najmlađi su istraživali pšenični griz na providnom stolu. Presipanje, prosejavanje, pravljenje tragova i otkrivanje teksture ovog materijala podstaklo je razvoj fine motorike, čulne osetljivosti i koordinacije. Senzorne aktivnosti ovog tipa omogućavaju deci da svet upoznaju kroz dodir i sopstveno iskustvo, uz stručnu podršku vaspitača i u bezbednom okruženju.

Pripremna grupa „Žirafice“ obeležila je godišnjicu biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Čalmi, povezujući vrtić i kulturnu ustanovu kroz priču, pesmu i razgovor o drugarstvu. Deca su saznala ko je bio Gligorije Vozarović, razgovarala o značaju knjige i kulture, a narukvice prijateljstva koje su izradili i poklonili jedni drugima bile su simbol zajedništva i empatije.

U vrtiću „Leptirić“, u okviru projekta „Srbija od A do Š“, realizovana je radionica sa roditeljima na temu „Zastava Republike Srbije“. Kroz kreativan rad različitim materijalima, deca su učila o simbolima države, dok je saradnja sa roditeljima dodatno osnažila partnerstvo porodice i vrtića.

Istraživački duh negovan je i u vrtiću „Bubamara“, gde su deca kroz projekat „Istraživači šifri“ otkrivala značenje brojeva, simbola i neverbalne komunikacije. Kroz pokret, mimiku i crtanje razvijali su maštu, komunikacione veštine i samopouzdanje.

Sportski dan u vrtiću „Čuperak“ obeležen je gostovanjem profesionalnih trenera, koji su kroz igru i prilagođene vežbe podstakli razvoj motorike, koordinacije i timskog duha. U Divošu su „Zmajevi“ obeležili Međunarodni dan bezbednog interneta, učeći o odgovornom korišćenju digitalnih sadržaja, značaju zaštite ličnih podataka i poverenju u odrasle.

Sve aktivnosti realizuju se u skladu sa Novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa detetom u centru procesa učenja. U PU „Pčelica“ zaposleni svoj posao obavljaju profesionalno i posvećeno, trudeći se da deci obezbede što bolje uslove boravka i najkvalitetniji vaspitno-obrazovni rad, oslanjajući se na saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.