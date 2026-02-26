Preventivno povlačenje i opoziv dijetetskih proizvoda – “APTAMIL AR 2”

Ministarstvu zdravlja, Sektoru za inspekcijske poslove, dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda – “APTAMIL AR 2”, proizvođača „Nutricia Export BV“, Holandija, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača pri čemu je dostavljeno zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF notifikacije za:

lot 111527172, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 02.01.2027 godine,

lot 111492248, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 24.09.2026 godine,

lot 111505015, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 06.11.2026 godine.

Svi navedni lotovi su u postupku povlačenja.

Foto: ilustracija

