  • četvrtak, 26. februar 2026.
Preventivno povlačenje i opoziv dijetetskih proizvoda – “APTAMIL AR 2”
Društvo | Vesti
0 Komentara

Preventivno povlačenje i opoziv dijetetskih proizvoda – “APTAMIL AR 2”

26. februar 2026. godine

Ministarstvu zdravlja, Sektoru za inspekcijske poslove, dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda – “APTAMIL AR 2”, proizvođača „Nutricia Export BV“, Holandija, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača pri čemu je dostavljeno zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF notifikacije za:

lot 111527172, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 02.01.2027 godine,
lot 111492248, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 24.09.2026 godine,
lot 111505015, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 06.11.2026 godine.
Svi navedni lotovi su u postupku povlačenja.

Foto: ilustracija

