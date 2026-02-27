  • petak, 27. februar 2026.
Na području Sremske Mitrovice 92 intervencije zbog požara i eksplozija
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Na području Sremske Mitrovice 92 intervencije zbog požara i eksplozija

27. februar 2026. godine

Od početka ove godine do danas, na teritoriji Republike Srbije registrovano je 2.858 požara i eksplozija, od kojih 1565 požara i ekplozija na građevinskim objektima a 1293 na otvorenom prostoru, u kojima je povređeno 57 osoba, život izgubilo 14 osoba, a spašeno 60 osoba.

U istom periodu, na području Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici registrovana je jedna eksplozija prirodnog gasa i 91 požar od kojih 60 požara na građevinskom objektima i 31 na otvorenom prostoru, u kojima je povređeno pet osoba a jedna osoba izgubila život.

Najveći broj požara je prouzrokovan ljudskim nemarom i nepažnjom. Stoga, Sektor za vanredne situacije apeluje na građane da budu oprezni i odgovorni i da slučaju požara, odmah obaveste vatrogasce na broj telefona 193 i policiju na broj telefona 192.

