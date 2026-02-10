Ministarka Sara Pavkov obišla ekološke projekte u Sremskoj Mitrovici

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov boravila je u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici, gde je sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i njegovim timom obišla Regionalnu deponiju „Srem – Mačva“, na kojoj su u toku radovi na izgradnji nove kasete za odlaganje otpada. Tom prilikom posetila je i Laćarak, gde se trenutno realizuje projekat izgradnje kanalizacione mreže.

Tokom posete Pavkov je pohvalila Sremsku Mitrovicu kao grad koji vodi računa o zaštiti životne sredine i izrazila nadu da će se u narednom periodu već dobra saradnja između ministarstva na čijem je čelu i grada na Savi dodatno unaprediti kroz realizaciju zajedničkih projekata.

-Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Laćarku realizuju se u okviru inicijative predsednika Republike Srbije i prioriteta koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Gradonačelnik Branislav Nedimović, zajedno sa svojim timom i Mesnom zajednicom Laćarak, svakodnevno prati i koordiniše sprovođenje ovog projekta. Radovi se odvijaju brže od planirane dinamike i očekujemo da budu završeni i pre predviđenog roka, na šta sam izuzetno ponosna, jer je to rezultat zajedničkog rada – rekla je Pavkov i dodala:

-Pre obilaska Laćarka, posetili smo Regionalnu deponiju „Srem–Mačva“, jednu od najvažnijih investicija za ovaj region. Ministarstvo je, putem kreditne linije, uložilo značajna sredstva u proširenje i unapređenje kapaciteta deponije. Obišli smo radove na izgradnji nove kasete, kao i na povećanju kapaciteta postojeće, dok nas u narednom periodu očekuju i dodatni radovi na sistemu za recirkulaciju, hidromreži, kao i kasnije na sistemu za sakupljanje biogasa. Nadam se da ćemo se ponovo videti u poslednjem kvartalu ove godine i doneti dobre vesti za građane pet opština koje gravitiraju ovom regionalnom centru – Šapca, Šida, Rume, Sremske Mitrovice i Bogatića. Unapređenjem kapaciteta otvoriće se mogućnost i za nove komercijalne ugovore, čime će i lokalne samouprave koje još uvek čekaju svoj regionalni centar moći da se priključe deponiji „Srem–Mačva“ – izjavila je Pavkov.

Ministarka je istakla da se uverila da je sam lokalitet dovoljno udaljen od toka reke Save, što je izuzetno značajno za građane.

-Naš pristup je strateški – nastojimo da saniramo zatečeno stanje pre 2010. godine i da budućim generacijama ne ostavimo neodrživu regionalnu deponiju – zaključila je Pavkov.

Gradonačelnik Nedimović podsetio je da se u Laćarku trenutno realizuje izgradnja 11,8 kilometra kanalizacione mreže u pet ulica, Partizanskoj, Dositejevoj, Fruškogorskoj, Školskoj i Niskoj, koja ih povezuje i da je interesovanje građana za priključenje na mrežu izuzetno veliko, dok je sama procedura znatno pojednostavljena.

–Već imamo oko 400 zahteva za priključenje na kanalizacionu mrežu, a do sada je realizovano 98. Želim da naglasim da je Grad oslobodio sve meštane Laćarka plaćanja priključka, kao i da smo organizovali šalter u samom mestu, gde su svi zainteresovani mogli da se prijave. Projekat se realizuje mnogo brže od planirane dinamike i očekujem da će biti završen u maju ili junu. Preostala je izgradnja crpne stanice sa potisnim vodom u Ulici 1. novembra, nakon čega će kompletna desna strana Laćarka biti pokrivena kanalizacionom mrežom. Takođe, ostaje nam da rešimo pitanje Radničke, 20. jula i Železničke ulice, i na taj način u potpunosti završimo Laćarak. Posle toga sledi izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, što će zaokružiti kompletan sistem – zaključio je gradonačelnik.

D. Tufegdžić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.