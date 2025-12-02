“Jerma – Zemlja bez kiše” premijerno 10. decembra u mitrovačkom pozorištu

Na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, 10. decembra u 20 časova biće premijerno izvedena predstava „Jerma – Zemlja bez kiše“, savremena koreodramska adaptacija čuvene Lorkine tragedije, u režiji Slobodana Stankovića. Reč je o ostvarenju koje na jedinstven način spaja pokret, živu muziku i dramsku poetiku, istražujući fenomen ženske želje, nasleđa i društvenih pritisaka koji stvaraju prostor bez vazduha – prostor u kom žensko telo postaje tišina, obaveza i tovar.

Ova predstava, koja se bavi duboko aktuelnom temom reproduktivne manipulacije, nastala je kao koprodukcija Pozorišta „Dobrica Milutinović“ i Kulturnog centra „Pećinci“, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Gradske uprave za kulturu Sremske Mitrovice, Opštine Pećinci, Nacionalnog saveta Romai Kancelarije za inkluziju Roma. Publika će videti Jermin svet kao ispucalu zemlju koja čezne za kišom — svet u kojem se jedan tajni pakt dvojice muškaraca pretvara u niz potresnih događaja koji će slomiti i brak i zajednicu. „Jerma – Zemlja bez kiše“ prati put mlade žene koja veruje da se njen život ispunjava tek rađanjem deteta. Ali u svetu koji kontroliše žensku telesnost i istovremeno nameće uloge, Jerma postaje zarobljenica – najpre braka, zatim sela, a na kraju sopstvene tišine.

Reditelj Slobodan Stanković ovu priču prenosi na scenu kao telesnu partituru: glumci govore pokretom, muzikom i disanjem, dok živi zvuk na sceni postaje emocionalni motor čitave drame. Lorkina poetika dobija novu formu – obrednu, ritmičnu, ponekad surovo intimnu. U središtu drame nalazi se bolna tajna: dogovor Huana i Viktora da Viktor u tajnosti zavede Jermu, bez njenog znanja. Ovaj čin, duboko ukorenjen u patrijarhat, otkriva mehanizme pritisaka koji žensko telo posmatraju kao sredstvo, a ne kao glas. Kako se tajna razotkriva kroz pokret, šapat i ritual, predstava gradi atmosferu sna koji preti da se pretvori u košmar.

Ansambl čine: Aleksandra Urošević, Anastasija Rančić, Nađa Dulić, Andrijana Đorđević, Nina Martinović, Teodora Miklušev, Petar Đurđević, Nikola Janošević, Pavle Ivanović, Jovan Simeunović, Dragan Vesić, Marko Petković, uz stalnog člana mitrovačkog ansambla Jelenu Janković kao i decu: Mateja Vurunu, Danila Leškog, Kostu Petrića, Kalinu Arsenijević i Đurđinu Karlaš.

Dramaturg je Jelena Šarković, za scenski pokret zadužen je Ognjen Malušić, za scenske igre Jelena Arsić, kompozitor je Miloš Matić, a za vokalnu tehniku Agota Vitkai Kučera. Na sceni će muziku izvoditi Milda Želem Kuzminac, Zorana Nikolić, Mladen Vukmir, Aleksandar Stanković i Miloš Matić. Scenografiju potpisuje Vesna Luković, a kostime Žika Nedeljković. Premijera je zakazana za 10. decembar, dok će reprize biti održane 11. i 12. decembra od 20 časova. Ulaznice su u prodaji od 1. decembra, a mogu se rezervisati na broj 022/615-115 radnim danima od 8 do 15 časova.

