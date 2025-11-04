Zbirka pesama Biljane Grbin inspirisana delima Lazara Vozarevića

U godini u kojoj Sremska Mitrovica obeležava stotu godišnjicu rođenja Lazara Vozarevića, postoje i oni koji velikom umetniku počast odaju na sebi svojstven način. Tako je nastala i zbirka poezije „Pakovanje“, autorke Biljane Grbin, inspirisana Vozarevićevim delima.

– Poezijom se bavim od svoje 16-te godine. Međutim, slikarima sam krenula da se bavim od 2020. godine. U mojoj šestoj knjizi se nasao Van Gogh, sa njegovim delima i mojom pesnickom interpretacijom. Od kasnije ukupno 11 knjiga koje sam napisala, u zadnjih šest knjiga je tema bila obrada dela poznatih slikara. Ja taj pravac nazivam „poezija kroz slikarstvo“. Pravac koji nije uopste zastupljen kod nas i u svetu retko – priča Biljana Grbin.

Do sada je, kako kaže, obradila dela Van Goga, Salvadora Dalija u dve knjige (gde je, prema njenim rečima, prvi put u svetu na ovaj način obrađen njegov nadrealni deo stvaralaštva), a kasnije su na red došli Mikelanđelo i Leonardo, osvrt na renesansu, Rene Magrit, Maks Ernst i Pikaso, a u poslednjoj zbirci i Lazar Vozarević.

– Meni to nije tesko, zapravo nalazim veliku inspiraciju u tim svim delima, zato ih i tumacim. Kao da se stapam sa slikarevim podsvesnim umom i prenosim na papir taj nadrealni svet njihovih slika. Svaka slika je svet za sebe ističe Biljana.

Osim interesantnog doprinosa domaćoj književnosti, knjiga „Pakovanje“ je i svojevrstan doprinos godišnjici Lazarevog rođenja.

– U zbirci pesama „Pakovanje“ čitaoci mogu da procitaju moje interpretacije dela kao sto su: „Ribe“, rad iz 1950, „Čovek sa lobanjom“, rad iz 1954, „Porodica“ 1956, „Covek u prostoru“ 1960, „Krug“ 1967, „Veliko pakovanje“ 1967, „Idealno pakovanje“ 1968. i druge. Prva pesma koja je napisana je bila „Krug“. Zanimljivo je da sam se oprobala još u prethodnoj knjizi gde su bili nadrealisti Rene Magrit, Ernst i Picasso, sa crtanjem sopstvenih ilustracija na pojedine slike. Tako je bilo i kod Lazara, zbirka ima ukupno 20 mojih samostalnih ilustacija za svaku pesmu, po motivima Lazarevih slika – priča Biljana I dodaje:

– Lazareve slike obiluju dozom mistike i zagonetnosti. To je nešto u samom slikaru što ga je navodilo da stvara takva dela. Mislim da je bio okrenut nekom svetu gde ne dominiraju ovi vidljivi pojavni oblici, što nam se plasiraju na svakom koraku. Pošto sam sa Dalijem, smatram, „polozila ispit“, svaki drugi nadrealni slikar mi je lakše „dolazio“ sa obradom. Lazar takođe spada u nadrealne slikare.

Lazareva dela koja su na nju ostavila najjači utisak, zaključuje, dolaze iz njegove zadnje faze enformela. Zato se, kaže, zbirka pesama i zove „Pakovanje“.





