Uhapšen bivši direktor JKP „Komunalac“

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije uhapsili bivšeg direktora JKP „Komunalacˮ Inđija D. L. (1976), koji je osumnjičen za krivično delo zloupotreba službenog položaja, i vlasnika jedne preduzetničke radnje iz tog grada M. P. (1982), osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo u pomaganju.

Hapšenje su sproveli pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje za to da je D. L., od 5. marta do 1. jula 2024. godine, iskoristio svoj službeni položaj i nezakonito isplatio 2.780.600 dinara preduzetničkoj radnji čiji je vlasnik M. P. za radove na grobljima koje ta radnja nije izvodila, i to na osnovu faktura neistinite sadržine, koje je sačinio M. P.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju i dodaje da će policijski službenici nastaviti rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Srbije.

