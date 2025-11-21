Svetosavska omladina iz Laćarka obradovala mališane u mitrovačkoj bolnici

I ove godine mitrovačka Opšta bolnica obeležava Dan deteta u saradnji sa pojedincima ili institucijama koji svojim poklonima i posetom pokazuju brigu za mališane koji se leče u našoj ustanovi. Juče su male pacijente posetili predstavnici Svetosavske omladine Laćarka, učenici osnovne škole „Triva Vitasović Lebarnik“ iz najvećeg sremskog sela i zajedno sa veroučiteljem sveštenikom SPC Branislavom Divljakom, pripremili i uručili paketiće sa slanim i slatkim proizvodima, uz želje brz oporavak i skori izlazak iz bolnice.

V.d.direktora mitrovačke bolnice Vojislav Mirnić uručio je deci diplome za hrabrost koju ispoljavaju svaki dan u borbi za ozdravljenje, u čemu im pomažu lekari i medicinske sestre Dečijeg odeljenja i Odeljenja dečije hirurgije i otorinolaringologije.

Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Konvencija o pravima deteta je usvojena 20. novembra 1989. godine na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a države članice su se obavezale da preduzmu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i ostale mere radi ostvarenja prava deteta definisanih u ovoj Konvenciji. Svako dete ima prava na život, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.