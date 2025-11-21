  • petak, 21. novembar 2025.
Svetosavska omladina iz Laćarka obradovala mališane u mitrovačkoj bolnici
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Svetosavska omladina iz Laćarka obradovala mališane u mitrovačkoj bolnici

21. novembar 2025. godine

I ove godine mitrovačka Opšta bolnica obeležava Dan deteta u saradnji sa pojedincima ili institucijama koji svojim poklonima i posetom pokazuju brigu za mališane koji se leče u našoj ustanovi. Juče su male pacijente posetili predstavnici Svetosavske omladine Laćarka, učenici osnovne škole „Triva Vitasović Lebarnik“ iz najvećeg sremskog sela i zajedno sa veroučiteljem sveštenikom SPC Branislavom Divljakom, pripremili i uručili paketiće sa slanim i slatkim proizvodima, uz želje brz oporavak i skori izlazak iz bolnice.

V.d.direktora mitrovačke bolnice Vojislav Mirnić uručio je deci diplome za hrabrost koju ispoljavaju svaki dan u borbi za ozdravljenje, u čemu im pomažu lekari i medicinske sestre Dečijeg odeljenja i Odeljenja dečije hirurgije i otorinolaringologije.

Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Konvencija o pravima deteta je usvojena 20. novembra 1989. godine na zasedanju  Generalne skupštine Ujedinjenih nacija  u Njujorku, a države članice su se obavezale da preduzmu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i ostale mere radi ostvarenja prava deteta definisanih u ovoj Konvenciji. Svako dete ima prava na život, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Isplata redovnih i privremenih novčanih naknada
categories_image
Radionica „Imam pravo da čitam, pišem i slikam ćirilicu“ održana u mitrovačkoj biblioteci
categories_image
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
categories_image
“Vinski park” u subotu, 29. novembra
categories_image
Više sredstava za vantelesnu oplodnju za parove iz Rume
categories_image
Rekordna efikasnost: Ekipe „Srem-gasa“ prosečno na terenu za manje od 14 minuta
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti

U sredu akcije dobrovoljnog dava...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Dopuna dnevnog reda XXVII sednic...

categories_image

Društvo | Inđija

Sadnjom novih stabala u inđijsko...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Migranti u “bunkeru“...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt