Studio „Olena“ osvojio publiku i žiri na festivalu „Dance Now“

Prvi festival plesa „Dance Now“, održan 2. novembra u Staroj Pazovi u organizaciji Dance Now tima, okupio je takmičare iz svih većih gradova Srbije – Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Inđije, Pančeva, Novog Beograda, Stare Pazove i drugih.

Mitrovčanke iz ravnog Srema takođe su imale svoje predstavnike. Ovaj put u kategoriji mini nastupio je Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“, koji se predstavio sa ukupno šest koreografija i osvojio šest prvih mesta.

Rezultati:

Staša Španović – koreografija „Cake Boss“, prvo mesto. Una Pavlović – kategorija contemporary/moderni balet, prvo mesto. Veronika Cukanova – lirička koreografija „Time“, prvo mesto i specijalna nagrada. Veronika Cukanova – open solo koreografija „I Am Strong“, prvo mesto. Dušica Maksić – koreografija „Kraljica srca“, prvo mesto u kategoriji musical theatre. Grupa sa koreografijom „Tea Party“, u sastavu devet mladih plesačica:

Staša Španović, Katarina Ostojić, Nađa Urban, Danica Milivojac, Andrea Petrović, Jana Radmanović, Una Pavlović, Dorotea Ćirić i Eva Rokić – osvojile su prvo mesto i specijalnu nagradu za najbolje izvođenje u kategoriji mini grupa

Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“ 29. novembra kreće u novu plesnu avanturu – na međunarodni plesni festival u Budimpešti. Već u decembru, kao članovi Sportskog plesnog kluba „Sirmium Dance“, nastupiće na Državnom prvenstvu Čiliders plesnog saveza Srbije.

Za mitrovačku publiku pripremaju i plesnu predstavu „Alisa u zemlji plesa“ koja će biti održana 6. decembra s početkom u 19 časova u Pozorištu „Dobrica Milutinović“.

