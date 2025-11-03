  • ponedeljak, 3. novembar 2025.
Studio „Olena“ osvojio publiku i žiri na festivalu „Dance Now“
Društvo | Zabava | Stara Pazova
0 Komentara

Studio „Olena“ osvojio publiku i žiri na festivalu „Dance Now“

3. novembar 2025. godine

Prvi festival plesa „Dance Now“, održan 2. novembra u Staroj Pazovi u organizaciji Dance Now tima, okupio je takmičare iz svih većih gradova Srbije – Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Inđije, Pančeva, Novog Beograda, Stare Pazove i drugih.

Mitrovčanke iz ravnog Srema takođe su imale svoje predstavnike. Ovaj put u kategoriji mini nastupio je Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“, koji se predstavio sa ukupno šest koreografija i osvojio šest prvih mesta.

Rezultati:

  1. Staša Španović – koreografija „Cake Boss“, prvo mesto.
  2. Una Pavlović – kategorija contemporary/moderni balet, prvo mesto.
  3. Veronika Cukanova – lirička koreografija „Time“, prvo mesto i specijalna nagrada.
  4. Veronika Cukanovaopen solo koreografija „I Am Strong“, prvo mesto.
  5. Dušica Maksić – koreografija „Kraljica srca“, prvo mesto u kategoriji musical theatre.
  6. Grupa sa koreografijom „Tea Party“, u sastavu devet mladih plesačica:
    Staša Španović, Katarina Ostojić, Nađa Urban, Danica Milivojac, Andrea Petrović, Jana Radmanović, Una Pavlović, Dorotea Ćirić i Eva Rokić – osvojile su prvo mesto i specijalnu nagradu za najbolje izvođenje u kategoriji mini grupa

Studio modernog i klasičnog baleta „Olena“ 29. novembra kreće u novu plesnu avanturu – na međunarodni plesni festival u Budimpešti. Već u decembru, kao članovi Sportskog plesnog kluba „Sirmium Dance“, nastupiće na Državnom prvenstvu Čiliders plesnog saveza Srbije.

Za mitrovačku publiku pripremaju i plesnu predstavu „Alisa u zemlji plesa“ koja će biti održana 6. decembra s početkom u 19 časova u Pozorištu „Dobrica Milutinović“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dodeljene Višnjićeve nagrade
categories_image
Nova etapa gasifikacije u Sremskoj Mitrovici: JP„Srem-gas“ proširuje mrežu u Maloj Slavoniji
categories_image
Zaplenjen kilogram kokaina, uhapšen 19-godišnjak
categories_image
Edukacija i preventivni pregledi ključ za zdravu naciju
categories_image
Protekle nedelje rođena 21 beba u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Počela isplata 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Reportaža

PRIPREME PRED GREJNU SEZONU: Niš...

categories_image

Društvo | Crna hronika | Hronika | Inđija | Vesti

Teška saobraćajna nesreća kod In...

categories_image

Društvo | Vesti

Prvo cveće – poklonili

categories_image

Društvo | Servis | Vesti

Unapređena elektronska usluga Za...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt