  • petak, 7. novembar 2025.
Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
Servis
0 Komentara

Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima

7. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Pećinaca, Rume, Sremske Mitrovice i Inđije, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda.

Dve osobe su povređene.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
categories_image
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
categories_image
Promena režima saobraćaja tokom Ulične trke povodom Dana grada
categories_image
Tri saobraćajke
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Tri akcije dobrovoljnog davanja ...

categories_image

Servis

Dve osobe povređene u saobraćaju

categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt