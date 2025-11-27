  • četvrtak, 27. novembar 2025.
Radovi na ulazu u Staru Pazovu do 3. decembra
Prema navodima JP Putevi Srbije, do 3. decembra tekuće godine nastavljaju se radovi na deonici Stara Pazova (ulaz u naseljeno mesto) – Stara Pazova (kružni tok).

Radovi na rehabilitaciji odvijaju se uz naizmenično propuštanje vozila.

