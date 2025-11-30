  • nedelja, 30. novembar 2025.
Radovi na nadvožnjaku kod petlje Sremska Mitrovica i dalje u toku
Servis
0 Komentara

Radovi na nadvožnjaku kod petlje Sremska Mitrovica i dalje u toku

30. novembar 2025. godine

Prema infirmacijama JP „Putevi Srbije“ radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica, na državnom putu I A reda broj 3, izvodiće se na sledeći način:

  • 01.12.2025. godine, za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u levoj kolovoznoj traci;
  • 02.12.2025. godine, za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci.

Za sve vreme trajanja radova na petlji nije dozvoljeno isključenje iz Beograda ka Sremskoj Mitrovici i uključenje iz Sremske Mitrovice ka Šidu.

Alternativni putni pravci:
-za vozila koja se kreću iz smera Beograda ka Sremskoj Mitrovici je državni put I B reda broj 21 i II A reda broj 120, preko Rume i Vognja,
-za vozila koja se kreću iz smera Sremske Mitrovice ka Šidu je državni put I B reda broj 20 i II A reda broj 120, preko Laćarka, Martinaca do petlje Kuzmin.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, i trajaće 7 do 10 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

