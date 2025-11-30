Radovi na nadvožnjaku kod petlje Sremska Mitrovica i dalje u toku

Prema infirmacijama JP „Putevi Srbije“ radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica, na državnom putu I A reda broj 3, izvodiće se na sledeći način:
- 01.12.2025. godine, za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u levoj kolovoznoj traci;
- 02.12.2025. godine, za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno u desnoj kolovoznoj traci.
Za sve vreme trajanja radova na petlji nije dozvoljeno isključenje iz Beograda ka Sremskoj Mitrovici i uključenje iz Sremske Mitrovice ka Šidu.
Alternativni putni pravci:
-za vozila koja se kreću iz smera Beograda ka Sremskoj Mitrovici je državni put I B reda broj 21 i II A reda broj 120, preko Rume i Vognja,
-za vozila koja se kreću iz smera Sremske Mitrovice ka Šidu je državni put I B reda broj 20 i II A reda broj 120, preko Laćarka, Martinaca do petlje Kuzmin.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, i trajaće 7 do 10 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.