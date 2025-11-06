Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika

Tokom predstojećeg praznika, radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica biće izmenjeno.
Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica – Ambulanta opšte medicine 3 – Dispanzer na Savi:
11.11.2025. godine od 07,00-20,00 časova
U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće- Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (Školski dispanzer) Doma zdravlja Sremska Mitrovica:
11.11.2025. godine od 07,00-20,00 časova
Stomatološka zdravstvena zaštita:
11.11.2025. godine od 07,00-14,00 časova
Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.