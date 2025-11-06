  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika

6. novembar 2025. godine

Tokom predstojećeg praznika, radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica biće izmenjeno.

Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica – Ambulanta opšte medicine 3 – Dispanzer na Savi:
11.11.2025. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće- Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (Školski dispanzer) Doma zdravlja Sremska Mitrovica:
11.11.2025. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita:
11.11.2025. godine od 07,00-14,00 časova
Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

