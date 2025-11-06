  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Prijavite se za projekat “Mladi pokreću Šid”
Vesti | Šid
0 Komentara

Prijavite se za projekat “Mladi pokreću Šid”

6. novembar 2025. godine

Opština Šid u saradnji sa Kancelarijom za mlade poziva sve učenike, studente i mlade nezaposlene sa teritorije opštine Šid, da se prijave za projekat “Mladi pokreću Šid” koji se sprovodi od 14. novembra do 10. decembra.

Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje zapošljivosti i samozapošljavanja mladih kroz razvoj preduzetničkih veština i kompetencija u okviru neformalnog obrazovanja. Kroz radionice, obuke i treninge, mladi će imati priliku da unaprede praktična znanja iz oblasti preduzetništva, organizacije i upravljanja, digitalnih veština, kao i izrade i realizacije biznis planova. Projekat je usmeren na osnaživanje mladih kroz inovativne i interaktivne forme učenja koje podstiču kreativnost, kritičko razmišljanje i inicijativu.

Program projekta finansiran je od strane Ministarstva turizma i omladine i besplatan je za sve zainteresovane kandidate, koji se do 10. novembra mogu prijaviti za učešće na e-mail: omladina@sid.rs. Prilikom prijave potrebno je dostaviti biografiju.

Više informacija možete saznati na sajtu Opštine Šid: www.sid.rs

