  • petak, 14. novembar 2025.
Počeo prijem radova za likovni konkurs Razlikovnice
Društvo | Zabava | Pećinci
Počeo prijem radova za likovni konkurs Razlikovnice

14. novembar 2025. godine

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i ove godine, Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ iz Pećinaca raspisalo je treći Likovni konkurs „Ja – superheroj“.

Prijem radova je već počeo i trajaće sve do 25. novembra. Na konkurs mogu da se prijave deca, starija i mlađa, kao i starije osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sa teritorije Republike Srbije. Format radova je 40×30 ili veći, a materijal i tehnika rada su slobodni.

Na poleđini rada potrebno je ostaviti osnovne podatke, kao i grupu za koju se rad predaje:

  • A grupa – deca do 6 godina
  • B grupa – 1-4. razred
  • C grupa – 5-8. razred
  • D grupa – srednja škola
  • E grupa – odrasli

Radovi se mogu doneti i lično do udruženja uz prethodni poziv na telefon: 063/7205-576, Aleksandra ili poslati poštom na adresu: Udruženje Razlikovnica, Slobodana Bajića 140, 22410 Pećinci.

