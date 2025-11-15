Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici

U organizaciji mitrovačke podružnice lekara Vojvodine,u kapeli Sv. Kozme i Damjana u krugu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, obeležena je lekarska slava, u prisustvu lekara i zdravstvenih radnika Sremske Mitrovice i Šida.

Molitvu rezanja slavskog kolača služio je arhijerejski namesnik sremskomitrovački protojerej stavrofor Savo Rakita, uz sasluženje više sveštenika Sabornog Hrama Srpske pravoslavne crkve u Sremskoj Mitrovici.

-Kada ste izabrali ovaj poziv, znali ste da će vam prvi zadatak biti da druge podižete, da li iz postelje, da li iz muke, tegobe, ali podizanje znači podvig – ovim rečima se prisutnima obratio sveštenik Savo Rakita i dodao da je biti lekar težak poziv jer treba imati istrajnosti i znanja, ali i puno ljubavi i strpljenja, a o tome nas upravo uči hrišćanska vera.

Svim lekarima je zahvalio na trudu, čestitao slavu i napomenuo da tamo gde lekari daju, Bog uzvraća mnogostruko u molitvama svetih besrebrenika Kozme i Damjana.

Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, a kumstvo će, po rečima v.d. direktora bolnice Vojislava Mirnića, sledeće godine preuzeti Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, čije se formiranje očekuje uskoro.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.