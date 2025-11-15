  • subota, 15. novembar 2025.
Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici

15. novembar 2025. godine

U organizaciji mitrovačke podružnice lekara Vojvodine,u kapeli Sv. Kozme i Damjana u krugu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, obeležena je lekarska slava, u prisustvu lekara i zdravstvenih radnika  Sremske Mitrovice i Šida.

Molitvu rezanja slavskog kolača služio je arhijerejski namesnik sremskomitrovački protojerej stavrofor Savo Rakita, uz sasluženje više sveštenika Sabornog Hrama Srpske pravoslavne crkve u Sremskoj Mitrovici.

-Kada ste izabrali ovaj poziv, znali ste da će vam prvi zadatak biti da druge podižete, da li iz postelje, da li iz muke, tegobe, ali podizanje znači podvig – ovim rečima se prisutnima obratio sveštenik Savo Rakita i dodao da je biti lekar težak poziv jer treba imati istrajnosti i znanja, ali i puno ljubavi i strpljenja, a o tome nas upravo uči hrišćanska vera.

Svim lekarima je zahvalio na trudu, čestitao slavu i napomenuo da tamo gde lekari daju, Bog uzvraća mnogostruko u molitvama svetih besrebrenika Kozme i Damjana.

Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, a kumstvo će, po rečima v.d. direktora bolnice Vojislava Mirnića, sledeće godine preuzeti Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, čije se formiranje očekuje uskoro.

