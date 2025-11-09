  • nedelja, 9. novembar 2025.
Nova oprema u poljoprivrednoj školi u Rumi
Ruma-U srednju poljoprivrednu školu u Rumu stigla je nova mehanizacija za potrebe praktične nastave, a zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,  vodoprivredu i šumarstvo.  Radi se o kembridž valjku, vilama za detelinu tzv. „balerina“, plugu, kultivatoru i dva para profesionalnih makaza za rezidbu. Škola „Stevan Petrović Brile“ godinama učestvuje u ovim projektima pokrajine, a ove godine nova oprema vredi četiri miliona dinara. Zahvaljujući ovoj saradnji, škola je u potpunosti obnovila mehanizaciju za potrebe prakse j obrade zemljišta u svom posedu.

