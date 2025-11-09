Nova oprema u poljoprivrednoj školi u Rumi

Ruma-U srednju poljoprivrednu školu u Rumu stigla je nova mehanizacija za potrebe praktične nastave, a zahvaljujući konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Radi se o kembridž valjku, vilama za detelinu tzv. „balerina“, plugu, kultivatoru i dva para profesionalnih makaza za rezidbu. Škola „Stevan Petrović Brile“ godinama učestvuje u ovim projektima pokrajine, a ove godine nova oprema vredi četiri miliona dinara. Zahvaljujući ovoj saradnji, škola je u potpunosti obnovila mehanizaciju za potrebe prakse j obrade zemljišta u svom posedu.



