Najava isključenja struje za sredu, 19. novembar

Za sredu, 19. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 08:30 do 11:00 časova:
Savke Pavić
Mačvanska
Cerska od broja 29a do 71, od 14 do 38 i od 42-86
Lj. Pavkova Kike od broja 1 do 47, od 2 do 40 i b.b
Laćarak od 11:30 do 14:00 časova:
1.novembra od broja 241 do 353, od 254 do 266 i od 280 do 350
Cerska od broja 1 do 15, od 2 do 16 i broj 29
Fruškogorska od broja 1 do 61 i od 2 do 60
Zdravstvena stanica – ul. 1. novembra broj 241a
“Roloplast Mošić” ul. 1. novembra broj 275
“SiM” market – ul. 1. novembra broj 277
Šid od 09:00 do 11:00 časova:
Karađorđeva od broja 15 do 17, od 21 do 35, od 22 do 32 i b.b.
“Delta Generali” – ul. Karađorđeva broj 21
ul. Kneza Miloša od broja 12 do 14
Zelena pijaca b.b
Šid od 12:00 do 14:00 časova:
Karađorđeva od broja 3 do 13, od 2 do 20 i broj 17
ul. Cara Dušana od broja 1 do 7, od 6 do 10 i broj 2
Skupština opštine Šid
Policijska stanica Šid
Semafor centar Šid
Opštinski sud Šid
Radio Šid, Kopernikus
Katastar Šid
Banke: Intesa, Komercijalna, Erste,
Alfa, Kredit Agrikol