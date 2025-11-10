  • ponedeljak, 10. novembar 2025.
Najava isključenja struje za sredu, 12. novembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za sredu, 12. novembar

10. novembar 2025. godine

Za sredu, 12. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:

Zanatlijska od broja 11 do 13 i od 6 do 18

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova:

“Granit Liješće“ i “Pako“

Grgurevci od 10:30 do 11:30 časova:

Maršala Tita od broja 64 do 40 i od 39 do 47

Lažimir – vikend naselje od 12:00 do 13:00 časova:

Kosovac Gaj

Šid od 08:30 do 10:30 časova:

Vojvođanska od broja 1 do 31, od 2 do 32 i b.b.
Trg 29. novembra od broja 1 do 13, od 2 do 14 i b.b.
Čajkovska broj 26 i b.b.
Trg od broja 1 do 7 i od 2 do 14
Boračka od broja 1 do 13 i 2 do 10
S. Mandića od broja 1 do 15 i 2 do 26
Đure Kiša od broja 31 do 51
A. Čarnojevića od broja 41 do 91 i od 34 do 50
Radnička od broja 1 do 11 i 2 do 14
Sremskog fronta od broja 41 do 97, od 38 do 90 i b.b.

Šid od 11:30 do 13:30 časova:

Cara Dušana od broja 9 do 27 i od 8 do 24
Nikole Tesle od broja 1 do 47 i 2 do 46
Vuka Karadžića od broja 1 do 23 i 2 do 18
Semafor na raskrsnici ul. N. Tesla – V. Karadžića

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dežurstva JKP „Vodovod“ za Dan primirja
categories_image
Obaveštenje o radu sektora “Komunalija” tokom predstojećih praznika
categories_image
Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
categories_image
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica tokom predstojećeg praznika
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Obaveštenje o izmeni režima saob...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za čet...

categories_image

Servis

Produženi radovi na deonici Inđi...

categories_image

Servis

Prekid u isporuci vode

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt