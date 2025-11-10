Najava isključenja struje za sredu, 12. novembar

Za sredu, 12. novembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:
Zanatlijska od broja 11 do 13 i od 6 do 18
Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova:
“Granit Liješće“ i “Pako“
Grgurevci od 10:30 do 11:30 časova:
Maršala Tita od broja 64 do 40 i od 39 do 47
Lažimir – vikend naselje od 12:00 do 13:00 časova:
Kosovac Gaj
Šid od 08:30 do 10:30 časova:
Vojvođanska od broja 1 do 31, od 2 do 32 i b.b.
Trg 29. novembra od broja 1 do 13, od 2 do 14 i b.b.
Čajkovska broj 26 i b.b.
Trg od broja 1 do 7 i od 2 do 14
Boračka od broja 1 do 13 i 2 do 10
S. Mandića od broja 1 do 15 i 2 do 26
Đure Kiša od broja 31 do 51
A. Čarnojevića od broja 41 do 91 i od 34 do 50
Radnička od broja 1 do 11 i 2 do 14
Sremskog fronta od broja 41 do 97, od 38 do 90 i b.b.
Šid od 11:30 do 13:30 časova:
Cara Dušana od broja 9 do 27 i od 8 do 24
Nikole Tesle od broja 1 do 47 i 2 do 46
Vuka Karadžića od broja 1 do 23 i 2 do 18
Semafor na raskrsnici ul. N. Tesla – V. Karadžića