Lepše i funkcionalnije učionice za pećinačke srednjoškolce

Na starom delu srednje Tehničke škole “Milenko Verkić Neša” u Pećincima nedavno su kompletno zamenjeni prozori. Po rečima direktorke ove obrazovne ustanove Sanje Dujić, prozori nisu menjani od kako je škola izgrađena, blizu 40 godina.

-Prozori su bili u jako lošem stanju. Neki od njih nisu mogli da se zatvore, neki da se otvore, a neki su se čak sami i otvarali. Pri tome, tokom zimskog perioda, kada je grejna sezona, dolazilo je do bespotrebnog rasipanja energije, a svakako da nije bilo prijatno učenicima koji sede do prozora. Sa druge strane, tokom letnjeg perioda bilo je dosta nezgodno jer učionice nisu mogle da se prozrače. U svakom slučaju, za nas veoma važna investicija, jer smo na ovaj način uspeli da obezbedimo ne samo lepše i funkcionalnije, nego i bezbednije učionice za naše učenike – rekla je Dujić.

Ona je dodala da su sredstva u iznosu od 3.587.000 dinara dobijena po konkursu za finansiranje tekućeg održavanja kod Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

-Zamenjeni su prozori u 12 učionica, 5 kancelarija, učeničkim toaletima i hodnicima. Trudimo se da poboljšamo sve uslove za boravak i rad, kako za učenike tako i za nastavno osoblje. Konkurišemo na svim konkursima i nastavićemo da konkurišemo. Opremili smo nedavno kabinet elektrotehnike novom opremom, od sredstava dobijenim na konkursu Ministarstva prosvete i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Uskoro menjamo jednu stranu krova na novom delu škole koja je oštećena tokom vremenskih nepogoda i kompletan video nadzor na starom delu škole, a uradili smo i tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju starog dela škole – izjavila je direktorka Dujić.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.