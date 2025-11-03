  • ponedeljak, 3. novembar 2025.
Jedna saobraćajna nezgoda u Staroj Pazovi
0 Komentara

Jedna saobraćajna nezgoda u Staroj Pazovi

3. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj nije bilo povređenih osoba.

