Edukacija i preventivni pregledi ključ za zdravu naciju

U okviru nacionalne akcije Ministarstva zdravlja „Karavan zdravlja“, u Pećincima je, 30. oktobra, održana edukativna tribina posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti, kojoj su prisustvovali profesor dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, dr Mirjana Pešić, direktorka pećinačkog doma zdravlja, dr Miloš Mihić, lekar iz pećinačkog DZ na specijalizaciji iz opšte medicine i Zoran Vojkić, zamenik predsednika opštine Pećinci.

Profesor dr Nebojša Tasić tom prilikom je istakao da je prevencija srčanih i moždanih oboljenja jedan od ključnih prioriteta zdravstvene politike Srbije.

– Karavni zdravlja su nasušna potreba svih stanovnika Republike Srbije i želeo bih da se zahvalim dr Zlatiboru Lončaru, ministru zdravlja, koji je jedan od retkih ministara, ne samo u našoj zemlji nego i u regionu, koji je na pijedestal važnosti u očuvanju zdravlja stavio upravo prevenciju, jer očuvanje zdravlja stanovništva nema cenu. I upravo je cilj Karavana očuvati zdravlje svakog stanovnika naše zemlje, pre svega preventivnim pregledom, a ono što je najvažnije, to je da to uradimo kod mladih osoba, koji se osećaju dobro i zdravo. Njih možemo na vreme korigovati, na vreme lečiti, i tako očuvati zdravlje i postići da te osobe nikada ne dožive kardiovaskularne komplikacije poput infarkta i šloga – naglasio je profesor dr Tasić.

On je dodao da svaki drugi stanovnik naše zemlje umire od kardiovaskularnih bolesti.

-To možemo sprečiti, i omogućiti tim osobama da dožive duboku starost bez jednog oboljenja. Mislim da nema ni plemenitijeg ni važnijeg cilja. Zato smatram da su ovi Karavani zdravlja veoma važni jer prvestveno podižu zdravstvenu svest našeg stanovništva. Takođe, država Srbija omogućila je svim stanovnicima da obave preventivne preglede na kvalitetan način kod edukovanih lekara u lokalnim zdravstvenim ustanovama. Posebno bih se zahvalio lokalnim samoupravama, jer ta koordinacija između Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, lokalne samouprave i lokalnih zdravstvenih ustanova, uz nesebičnu pomoć medija, po meni je formula za uspeh – rekao je profesor dr Nebojša Tasić.

O faktorima rizika govorila je dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, a direktorka pećinačkog doma zdravlja dr Mirjana Pešić istakla je značaj Karavana zdravlja i preventivnih pregleda za stanovnike pećinačke opštine.

-Poznato je da su kardiovaskularna oboljenja najčešći uzrok smrti, ne samo u našoj državi nego i u čitavnom svetu, čak ispred malignih oboljenja. Zato moramo nastaviti sa preventivnim pregledima i dopreti do svih naših stanovnika, posebno mlađe populacije, i edukovati ih o značaju prevencije. Mislim da smo poprilično podigli svest o značaju preventivnih pregleda, što pokazuje i sve veći broj stanovnika koji vode računa o svom zdravlju i koji se odazivaju našim pregledima – rekla je dr Pešić, i dodala da će posle ovakvih tribina biti organizovani preventivni pregledi, o čemu će stanovnici pećinačke opštine biti blagovremeno obavešteni.

Akcija Ministarstva zdravlja „Karavan zdravlja“ otpočela je pre nepunih godinu dana, a do sada je obišla 50 gradova i opština širom Srbije, gde su održane edukativne tribine i obavljeni preventivni pregledi u lokalnim zdravstvenim ustanovama, uz aktivno učešće građana.

Izvor/foto: pecinci.org

