  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Dve osobe povređene u saobraćaju
Dve osobe povređene u saobraćaju

6. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Šida i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode. Dve osobe su povređene.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

