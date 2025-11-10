  • sreda, 12. novembar 2025.
Beočin – godišnji koncert hora
Kultura | Vesti | Beočin
0 Komentara

Beočin – godišnji koncert hora

10. novembar 2025. godine

Dugu tradiciju horskog pevanja u Beočinu nastavio je Mešoviti hor „Nikola Ćirilović Ćira“ koji deluje u okviru KUD „Brile“. Ovaj hor obnovio je rad 2022. godine i evo već drugu godinu zaredom beočinskoj publici i ljubiteljima horskog pevanja poklanja svoje godiše koncerte.

Ovogodišnji koncert je održan 7. novembra u beočinskom Domu kulture. Na repertoaru koncerta bile su tradicionalne narodne srpske, makedonske, ruske i ukrajinske pesme, Mokranjčeva Druga rukovet, kao i popularne zabavne kompozicije.

„Briletov“ Mešoviti hor “Nikola Ćirilović Ćira“ nosi ime po čoveku koji je dao nemerljiv doprinos kulturnom životu u Beočinu, bio dugogodišnji direktor beočinskog Doma kulture i član „Briletovog“ hora i koji je kao najmlađi operski pevač nastupao kao Kavaradosi u „Toski“ u Operi SNP u Novom Sadu.

Dirigentkinja „Briletovog“ hora je Jevgenija Kojić.

Kao specijalni gost na koncertu nastupila je Pevačka grupa „Naši koreni“ iz Borova, koja deluje pri Srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta“, Pododbor Borovo.

foto I. Ademovski Isa

