Uručene boračke legitimacije i novčane nagrade deci beočinskih boraca

U okviru programa Oktobarskih svečanosti, u Opštini Beočin je upriličen prijem za borce i njihove porodice na kome su uručene boračke legitimacije i rešenja o pravu na poklon u vidu novčane nagrade, namenjena deci boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Borce i njihove porodice su ovim povodom srdačno pozdravili predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić i članica Opštinskog veća zadužena za oblast obrazovanja, zdravstvenu i dečiju zaštitu i socijalna davanja Marica Savković, koji su uz poruke zahvalnosti i poštovanja istakli da je ovo jedan u nizu koraka ka poboljšanju statusa i položaja građana koji su se odazvali pozivu države tokom ratova devedesetih godina prošlog veka, te da je lokalna samouprava donela brojne mere podrške koje su namenjene ovoj kategoriji stanovništva.

-Boračke legitimacije su danas u Srbiji simbol zahvalnosti borcima, a Opština Beočin je nizom mera utvrdila programe podrške nosiocima, među kojima su pravo na subvencionisanu cenu troškova komunalnih usluga svih javnih preduzeća, pravo na poklon deci boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata, kao i pravo na regresiranje troškova prevoza dece boraca- srednjoškolaca i studenata, u iznosu od 100 odsto cene pretplatne mesečne karte – istakla je Savkovićeva i dodala da se od ove godine primenjuje i Uredba o energetski ugroženom kupcu kojom je obuhvaćena i kategorija boraca u cilju umanjenja cene plaćanja usluga snabdevanja električnom energijom.

Predsednik Skupštine opštine Beočin Mihajlo Božić je istakao da se ovaj paket mera i dalje unapređuje, te da i ostali borci koji još uvek nisu podneli zahteve za ostvarivanje navedenih prava to mogu učiniti u narednom periodu, bez određenog roka.

Na prijemu je novčanu nagradu u iznosu od 10.907,10 dinara kao poklon povodom obeležavanja 16. oktobra Dana opštine, primilo dvanaestoro dece do 15 godina starosti.

U ime boraca, prisutne je srdačno pozdravio Saša Milovanović koji je uputio reči zahvalnosti Opštini Beočin na podršci i vrednovanju statusa boraca, ratnih invalida i civilnih invalida rata i istakao da mere koje se primenjuju u Beočinu predstavljaju primer dobre prakse i drugima, jer prepoznaju borce i njihove porodice kao važan deo lokalne zajednice.

Prema postojećoj evidenciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na teritoriji opštine Beočin nalazi se 65 lica sa statusom borca, 34 ratna vojna invalida i civilna invalida rata, kao i 16 korisnika porodičnih prava.

Opština Beočin podseća i ostale korisnike boračkih prava da zahteve za ostvarivanje pogodnosti mogu podneti u Uslužnom centru opštine Beočin na adresi Školska 2.

Foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.