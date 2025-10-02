U dve akcije dobrovoljnog davanja krvi prikupljene 43 jedinice

Crveni krst Pećinci je, 29. septembra, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima.
U prostorijama Doma kulture u Šimanovcima, krv je ponudilo 25 davalaca, uspešno je dao 21 davalac, a 4 davalaca je odbijeno iz medicinskih razloga.
U prostorijama Kulturnog centra u Pećincima, krv je ponudilo 37 davalaca, uspešno dalo 22, a 15 davalaca odbijeno je iz medicinskih razloga.
Kako su rekli u pećinačkom CK, obe akcije sprovedene su uz pomoć i podršku Kulturnog centra Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci, a da akcije budu uspešnije potrudili su se volonteri Crvenog krsta Pećinci.
Izvor: www.pecinci.org