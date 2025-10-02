U dve akcije dobrovoljnog davanja krvi prikupljene 43 jedinice

Crveni krst Pećinci je, 29. septembra, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šimanovcima i Pećincima.

U prostorijama Doma kulture u Šimanovcima, krv je ponudilo 25 davalaca, uspešno je dao 21 davalac, a 4 davalaca je odbijeno iz medicinskih razloga.

U prostorijama Kulturnog centra u Pećincima, krv je ponudilo 37 davalaca, uspešno dalo 22, a 15 davalaca odbijeno je iz medicinskih razloga.

Kako su rekli u pećinačkom CK, obe akcije sprovedene su uz pomoć i podršku Kulturnog centra Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci, a da akcije budu uspešnije potrudili su se volonteri Crvenog krsta Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.