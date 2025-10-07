  • utorak, 7. oktobar 2025.
Sonja Janošević druga na Sarajevo Openu
Društvo | Sremska Mitrovica
7. oktobar 2025. godine

Na međunarodnom turniru gluvih Sarajevo Open 2025, održanom 4. oktobra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, učestvovale su ekipe iz brojnih gradova i zemalja regiona, a među takmičarima se posebno istakla Sonja Janošević, članica Saveza udruženja gluvih „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice.

Sonja je osvojila izuzetno drugo mesto u disciplini ženski pikado. U konkurenciji od čak 64 takmičarke, ona je pokazala izuzetnu veštinu, koncentraciju i sportski duh, ostavivši snažan utisak na sve prisutne.

Osim takmičarskog dela, članovi udruženja su iskoristili priliku da obiđu znamenitosti Sarajeva – centar grada, čuvenu Baščaršiju i Sarajevsku žičaru, gde su uživali u prelepim panoramama i zajedničkom druženju.

