Sonja Janošević druga na Sarajevo Openu

Na međunarodnom turniru gluvih Sarajevo Open 2025, održanom 4. oktobra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, učestvovale su ekipe iz brojnih gradova i zemalja regiona, a među takmičarima se posebno istakla Sonja Janošević, članica Saveza udruženja gluvih „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice.

Sonja je osvojila izuzetno drugo mesto u disciplini ženski pikado. U konkurenciji od čak 64 takmičarke, ona je pokazala izuzetnu veštinu, koncentraciju i sportski duh, ostavivši snažan utisak na sve prisutne.

Osim takmičarskog dela, članovi udruženja su iskoristili priliku da obiđu znamenitosti Sarajeva – centar grada, čuvenu Baščaršiju i Sarajevsku žičaru, gde su uživali u prelepim panoramama i zajedničkom druženju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.