Rumljani u ponedeljak glasaju za Anju Tabak

RumaOpština Ruma ove godine prvi put učestvuje na velikom muzičko-plesnom takmičenju „Ritam Evrope“, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije.
Na sceni ovog prestiznog takmičenja, 20. oktobra u Boru, pod rednim brojem 10, Rumu će predstaviti Anja Tabak pesmom „Esa Diva“, uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Gruičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjaić.
Rumljani mogu podržati svoje učesnice SMS glasanjem, a 50 odsto ishoda je u rukama gledalaca.
Kada voditelji u prenosu kazu „Glasanje je otvoreno“, pošaljite SMS poruku sadrzaja:
PESMA(razmak)10
na broj 1557
Nema ograničenja broja poruka — više poruka znači veću šansu da Ruma pobedi i naredne godine bude grad domaćin.
Cena SMS poruke (sa PDV-om):
-MTS – 92.64 RSD
-Yettel – 93.99 RSD
-A1 – 93.48 RSD
-Globaltel – 90.00 RSD
Devojke učesnice“Ritma Evrope“ danas je ugostila zamenica predsednika Opštine Ruma, Biljana Popovic Jovanović.