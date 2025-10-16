Rumljani u ponedeljak glasaju za Anju Tabak

RumaOpština Ruma ove godine prvi put učestvuje na velikom muzičko-plesnom takmičenju „Ritam Evrope“, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije.

Na sceni ovog prestiznog takmičenja, 20. oktobra u Boru, pod rednim brojem 10, Rumu će predstaviti Anja Tabak pesmom „Esa Diva“, uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Gruičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjaić.

Rumljani mogu podržati svoje učesnice SMS glasanjem, a 50 odsto ishoda je u rukama gledalaca.

Kada voditelji u prenosu kazu „Glasanje je otvoreno“, pošaljite SMS poruku sadrzaja:

PESMA(razmak)10

na broj 1557



Nema ograničenja broja poruka — više poruka znači veću šansu da Ruma pobedi i naredne godine bude grad domaćin.



Cena SMS poruke (sa PDV-om):

-MTS – 92.64 RSD

-Yettel – 93.99 RSD

-A1 – 93.48 RSD

-Globaltel – 90.00 RSD

Devojke učesnice“Ritma Evrope“ danas je ugostila zamenica predsednika Opštine Ruma, Biljana Popovic Jovanović.

