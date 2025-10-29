  • sreda, 29. oktobar 2025.
Radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka do 28. novembra
Servis
0 Komentara

29. oktobar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da se do 28.11.2025. godine izvode radovi u okviru treće faze, na rehabilitaciji natputnjaka u petlji Sremska Mitrovica, na državnom putu I A reda broj 3, deonica petlja Sremska Mitrovica – petlja Ruma.

Tokom izvođenja radova, na snazi je obustava saobraćaja na natputnjaku.

U toku su radovi na rekonstrukciji natputnjaka na petlji Sremska Mitrovica, na autoputu A3 (E-70), zbog čega je izmenjen režima saobraćaja. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija dvosmerno u levoj kolovoznoj traci.

Saobraćaj je obustavljen na delu petlje Sremska Mitrovica.

Onemogućeno je:
-isključenje vozila sa auto-puta koja se kreću u smeru od Beograda ka Sremskoj Mitrovici,
-kao i uključenje vozila na auto-put koja se kreću u smeru od Sremske Mitrovice ka Šidu, odnosno državnoj granici sa Republikom Hrvatskom.

Alternativni putni pravci:
-za vozila koja se kreću iz smera Beograda ka Sremskoj Mitrovici je državni put I B reda broj 21 i II A reda broj 120, preko Rume i Vognja,
-za vozila koja se kreću iz smera Sremske Mitrovice ka Šidu je državni put I B reda broj 20 i II A reda broj 120, preko Laćarka, Martinaca do petlje Kuzmin.

Očekivani rok za završetak svih radova na rehabilitaciji natputnjaka je 28.11.2025. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: JP Putevi Srbije

