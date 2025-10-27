  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Radovi na putevima – oprez u saobraćaju
Vesti
0 Komentara

Radovi na putevima – oprez u saobraćaju

27. oktobar 2025. godine

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obaveštava vozače da su u toku i da će narednih dana biti izvođeni radovi na više deonica državnih puteva na teritoriji Srema.

Do 31. oktobra 2025. godine, tokom svetlog dela dana, izvode se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na državnom putu I A reda broj 3, na deonici od petlje Pećinci do petlje Ruma, u smeru ka Rumi. U zoni radova povremeno će biti zatvorena preticajna traka ili kombinacija zaustavne i vozne trake, u dužini do pet kilometara.

Takođe, 29. oktobra 2025. godine, od 7 do 16 časova, biće izvedeni radovi na urezivanju induktivnih petlji za automatski brojač saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Sremska Kamenica – Irig (Krušedol), kod Sremske Kamenice. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a iz „Puteva Srbije“ apeluju na vozače da prilagode brzinu i vožnju uslovima na putu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zaplenjeno više od 1,6 kg maruhuane, jedna osoba uhapšena
categories_image
30. Festival tamburaških orkestara – Četiri decenije Kulturnog centra
categories_image
STARA PAZOVA: Poseta delagacije rumunskog Parlamenta
categories_image
Veliko interesovanje stočara na konkursu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla
categories_image
Posebna kancelarija za pitanja građana u Inđiji
categories_image
Penzioneri u radnoj akciji
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Strože kontrole paljenja na otvo...

categories_image

Vesti

Novi sajam zapošljavanja

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Rešavanje stambenih problema izb...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

SPORTSKI DAN U KPZ

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt