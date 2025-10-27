Radovi na putevima – oprez u saobraćaju

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ obaveštava vozače da su u toku i da će narednih dana biti izvođeni radovi na više deonica državnih puteva na teritoriji Srema.

Do 31. oktobra 2025. godine, tokom svetlog dela dana, izvode se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na državnom putu I A reda broj 3, na deonici od petlje Pećinci do petlje Ruma, u smeru ka Rumi. U zoni radova povremeno će biti zatvorena preticajna traka ili kombinacija zaustavne i vozne trake, u dužini do pet kilometara.

Takođe, 29. oktobra 2025. godine, od 7 do 16 časova, biće izvedeni radovi na urezivanju induktivnih petlji za automatski brojač saobraćaja na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Sremska Kamenica – Irig (Krušedol), kod Sremske Kamenice. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a iz „Puteva Srbije“ apeluju na vozače da prilagode brzinu i vožnju uslovima na putu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.