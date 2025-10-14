Radovi na državnom putu Maradik – Novi Banovci

Iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ obavestili su vozače da se od 14.10. do 17.10.2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na redovnom održavanju (popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu i uz zaustavnu traku) na državnom putu I A reda broj 1, deonica Maradik – Novi Banovci, u oba smera.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, ili je zatvorena zaustavna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, u zavisnosti od lokacije izvođenja radova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.