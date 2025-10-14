  • utorak, 14. oktobar 2025.
Radovi na državnom putu Maradik – Novi Banovci
Servis
0 Komentara

Radovi na državnom putu Maradik – Novi Banovci

14. oktobar 2025. godine

Iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ obavestili su vozače da se od 14.10. do 17.10.2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na redovnom održavanju (popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu i uz zaustavnu traku) na državnom putu I A reda broj 1, deonica Maradik – Novi Banovci, u oba smera.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, ili je zatvorena zaustavna traka do 200 metara, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, u zavisnosti od lokacije izvođenja radova.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 15. oktobar
categories_image
U utorak 14. oktobra izmenjen režim isporuke vodosnabdevanja u Beočinu i okolini
categories_image
STIGLA VODA: Saniran kvar u delu Masarikove ulice
categories_image
Jedna osoba povređena u saobraćaju
categories_image
HITNA INTERVENCIJA: Deo Masarikove ulice bez vode
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Četiri nesreće, više povređenih

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Tretman suzbijanja larvi komaraca

categories_image

Servis

Tri osobe povređene u saobraćajn...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt