Prvi radni sastanak povodom izrade Plana održive urbane mobilnosti Sremske Mitrovice

Prvi radni sastanak povodom izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Sremska Mitrovica 2025-2032. Sastanak je organizovan od strane Gradske uprave za e-poslove i mobilnost u sali za sastanke Kompleksa carske palate, održan je 14. oktobra, a prisustvovali su predstavnici javnog i privatnog sektora iz oblasti saobraćaja, urbanizma, prosvete, zaštite životne sredine i turizma. Urbana mobilnost je proces prelaska u kretanju u gradu na održivije načine, poput pešačenja, vožnje biciklom ili javnog prevoza, kao i promene u gradskom prostoru koje ovo omogućavaju i podstiču. Plan održive urbane mobilnosti je strateški dokument kojim se ovo sistemski uređuje, pa se on se radi i donosi u cilju zadovoljenja potrebe mobilnosti građana i preduzeća u gradovima i okolini, a s krajnjim ciljem postizanja boljeg kvaliteta života.

Radni sastanak je u ime Grada otvorio načelnik Gradske uprave za e-poslove i mobilnost Dušan Drča. Potom su predstavljeni međunarodni projekti kroz koje podržana izrada plana održive urbane mobilnosti i sličnih aktivnosti, a u kojima grad aktivno učestvuje: CITYWALK 2.0 podunavskog programa i „URBACT Pioneers Accelerator“ INTERREG EU programa. Učesnice „URBACT Pioneers Accelerator“ projektu ispred Sremske Mitrovice, Nada Nedić iz gradske službe za infrastrukturu i Ivana Macurić iz gradske turističke organizacije, su predstavile dati projekat prisutnima.

Glavni deo sastanak je bio posvećen trenutnim aktivnostima na izradi Plana održive urbane mobilnosti. Prvo je dr Branislav Antonić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu kao rukovodilac izrade plana izložio elemente prve faze njegove izrade, sa posebnim osvrtom na uslovljenosti iz viših strateških dokumenata i glavne pokazatelje postojećeg stanja u gradu po pitanju saobraćaja, kretanja i urbanog razvoja. Poslednji deo radnog sastanka je bila radionica na temu ocene postojećeg stanja urbane mobilnosti iz ugla lokalnih korisnika. Radionicu je vodila Ksenija Lukić, nacionalni stručnjak iz urbane participacije u planovima održive urbane mobilnosti.

Tom prilikom su svi prisutni dali svoje viđenje prednosti i ograničenja na području Sremske Mitrovice po pitanju razvoja urbane mobilnosti. Zaključci radionice će zajedno za rezultatima prethodnih tematskih radionica sa školskom decom tokom evropske nedelje mobilnosti i radionice sa starijim sugrađanima biti osnov za postavljanje vizije i planskih mera u ovom strateškom dokumentu.

