Promocija nove knjige dr Radojla Markićevića Cojla u mitrovačkoj biblioteci

Promocija nove knjige „Konji u mitovima, epskoj poeziji, sportu i umetničkom jahanju“ zavičajnog autora dr Radojla Markićevića održaće se u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u četvrtak 26. oktobra u 18 časova.

Osim autora o knjizi će govoriti izdavač Slobodan Simić, veterinar Nebojša Draganović, novinar Miomir Filipović i profesor srpskog jezika i književnosti Jasna Kalauzović. U muzičkom delu programa nastupiće učenice Muzičke škole „Petar Krančević“: Nina Erak, Sara Milović i Ema Žutić. Program će moderirati Milijana Dmitrović Torma, viši diplomirani bibliotekar.

Dr Radojle Markićević rođen je 1928. godine u Pilatovićima u donjem Dragačevu. Završio je Poljoprivredni fakultet 1953. na kom je doktorirao 1992. godine i stekao titulu doktora biotehničkih nauka. U Poljoprivrednom institutu u Sremskoj Mitrovici proveo je 34 godine radnog veka. Pokretač je osnivanja Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine u Sremskoj Mitrovici i 33 godine je predsednik Društva. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoj rad. Do sada je objavio šest knjiga. Sedmu „Konji u mitovima, epskoj poeziji, sportu i umetničkom jahanju“ objavio je u 97. godini života, a kako kaže priprema i novu.

Knjiga koju će predstaviti podeljena je na dva dela. U prvom delu autor daje informacije o konju sa biološkog aspekta, o njegovom poreklu, telesnoj građi, boji dlake, o rasama koje se gaje u našoj zemlji i izvan nje. U drugom delu osvrće se na pojavu konja u mitologiji, epskoj poeziji, sportu i umetničkom jahanju i njegovom značaju za čoveka izvan granica koristi konjske snage. Autor govori o ljubavi prema konjima, o prijateljstvu između čoveka i ove životinje i slavi njihovu gracioznost i lepotu. Tekst je propraćen brojnim fotografijama konja koje dodatno utiču na percepciju pročitanog. Recenziju za ovo delo napisao je akademik Matija Bećković. Ova knjiga će obradovati sve ljubitelje konja, ali će pružiti i jedan novi pogled na ovu lepu životinju.

