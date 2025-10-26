Posebna kancelarija za pitanja građana u Inđiji

Predsednik Opštine Inđija Marko Gašić prisustvovao je sastanku koji je održan u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, na kojem je razgovarano o primeni novog Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

On je rekao da je na sastanku istaknuto da će upis prava svojine građana, nakon usvajanja predloga zakona i njegovog stupanja na snagu, biti jedan od najvećih prioriteta za svaku opštinu u Srbiji.

-Otvorićemo posebnu kancelariju u Opštini Inđija, gde će svaki građanin dobiti mogućnost da čuje odgovore na sve nedoumice u vezi sa legalizacijom bespravno izgrađenih objekata, kao i neophodne informacije kako bi podneo prijavu za upis prava svojine nad objektima, istakao je Gašić.

Vlada Srbije usvojila je 26. septembra Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata. Cilj ovog zakona je da se najveći broj objekata upiše na faktičke vlasnike objekata.

M.S.

